La storia di Sushi, il gatto nato con una rara malformazione

Sushi è un gattino di soli 5 anni, che è diventato molto famoso, poiché è affetto da una rara malformazione. La sua pelle è elastica e di conseguenza i suoi occhi sembrano essere tristi. Tuttavia, questo piccolo è molto felice della sua vita, perché ha una casa ed una famiglia amorevole.

In tanti si sono innamorati di lui e del suo aspetto. Vederlo effettivamente è davvero insolito.

La storia di questo felino è iniziata nel 2016. Larissa Yamaguchi ha trovato il gattino mentre era solo e triste in una discarica. Quello che doveva essere il suo amico umano, aveva deciso di abbandonarlo.

La donna sin da subito si è innamorata di lui. Proprio per questo ha deciso di adottarlo per sempre. In realtà non voleva un animale in casa, ma pochi giorni dopo ha deciso di non lasciarlo più.

Ovviamente anche lei si è resa conto che aveva qualche problema, viste le condizioni della sua pelliccia. Però il veterinario della sua città non ha saputo darle delle risposte precise.

Nel 2018 Sushi ha contratto un’infezione. Il medico ha dovuto sottoporlo ad un delicato intervento, ma per giorni le sue condizioni sono apparse molto gravi.

La diagnosi di Sushi è arrivata poco tempo fa

Larissa non lo ha mai lasciato solo ed è sempre rimasta al suo fianco, ma non si è mai arresa per capire la sua situazione. La diagnosi alla fine è arrivata nel 2020, 4 anni dopo la sua adozione.

Sushi è affetto da una condizione genetica rara, chiamata Sindrome di Ehlers Danlos. Un disturbo che colpisce il tessuto connettivo, che può portare all’elasticità ed alla sensibilità della pelle.

Ha bisogno di cure ed idratazione continua. La sua amica umana ogni giorno fa il possibile per donargli tutte le cure di cui ha bisogno. Il gattino nonostante sembri triste, in realtà è felice e Larissa sui social mostra molto spesso le loro molteplici avventure.