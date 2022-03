Ci sono vicende che riescono a lasciarci davvero a bocca aperta. Oggi per questo abbiamo deciso di raccontarvi l’incredibile salvataggio della piccola Malka, la cagnolina caduta in una fessura del vulcano. La sua vita era in pericolo, ma un eroe in divisa si è presto fatto avanti per salvarla.

CREDIT: YOUTUBE

Episodi simili accaduto molto più spesso di quello che si crede, ma la fortuna è sapere che nel mondo ci sono ancora persone che farebbero di tutto per i nostri amati amici a quattro zampe.

La piccola Malka in realtà vive con la sua famiglia umana nell’isola di Hilo, nelle Hawaii. L’hanno adottata quando era ancora una cucciola e tutti sono felici di vederla stare bene.

Un giorno però quelle persone si sono rese conto che era accaduto qualcosa e la piccola era in pericolo. Era uscita per la sua solita passeggiata, ma non è mai rientrata a casa. I suoi amici umani si sono presto allarmati.

CREDIT: YOUTUBE

Proprio per evitare che le accadesse qualcosa, hanno deciso metterle un GPS nel collare. Così dopo una breve ricerca, hanno scoperto che la loro piccola era in grave pericolo ed aveva urgente bisogno del loro aiuto.

Nessuno sa bene come sia accaduto, ma Malka era caduta nella fessura del vulcano. Non riusciva ad uscire ed era davvero disperata. Piangeva con la speranza che qualcuno la potesse sentire.

L’intervento dell’agente per salvare Malka

CREDIT: YOUTUBE

Gli amici umani erano davvero preoccupati e non sapendo cosa fare per aiutarla, hanno chiesto aiuto ad alcuni agenti dell’isola. Uno di loro, vista la gravità dell’accaduto è presto intervenuto per salvarla.

Quest’ultimo si è calato nella fessura, grazie ad un’imbracatura particolare. In poco tempo è riuscito a legare a sé anche la cagnolina ed in pochi minuti, è stato in grado di riportarla fuori. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Gli amici umani per tutto quel tempo sono rimasti lì e non sono mai andati via. Hanno pregato per poter riabbracciare la loro cucciola e per fortuna, grazie a questo eroe in divisa, i loro desideri sono diventati realtà. Malka sta bene ed è anche potuta tornare a casa.