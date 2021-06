Sampson è un dolcissimo golden retriever che avrebbe dovuto proteggere il cortile della sua abitazione dai cervi, ma in realtà ha fatto amicizia con uno di loro. Il suo video ovviamente è diventato in fretta virale sul web e tante persone sono rimaste a bocca aperta nel vederli giocare e divertirsi insieme.

CREDIT: YOUTUBE

Tutto è iniziato quando la famiglia umana ha deciso di adottare il cucciolo. Desideravano da tanto tempo avere un cane, ma era anche utile per tenere sotto controllo il giardino.

Quelle persone hanno degli alberi di mele. Per questo avevano bisogno del cagnolino, affinché mandasse via i cervi dalla loro proprietà, per non far mangiare i loro frutti.

Tuttavia, esattamente poche settimane dopo, è accaduto l’inimmaginabile. Il piccolo Sampson invece di mandare via l’animale dalla sua abitazione, ha iniziato a giocare insieme a lui. Tutti sono rimasti stupiti nel vederlo.

CREDIT: YOUTUBE

L’amico umano, ovviamente, ha voluto raccontare l’accaduto sul suo profilo social, ma non credeva che sarebbe diventato virale. La vicenda ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone.

La clip virale del piccolo Sampson e del cervo

CREDIT: YOUTUBE

L’uomo ha raccontato di averli visti insieme per la prima volta, poco tempo fa. Erano uno affianco all’altro e stavano giocando. Correvano in continuazione e non volevano smettere.

Solitamente i cervi sono animali selvatici, che non si avvicinano mai ai cani. Però il piccolo in questione è molto dolce e socievole. Vuole solo potersi divertire con il suo amico a quattro zampe.

L’amico umano proprio per ciò che è accaduto, ha capito che i golden retriever non sono cani adatti per fare la guardia. Loro desiderano solo giocare e fare amicizia con tutti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nonostante tutto la famiglia è felice di aver adottato questo cucciolo e sono anche al settimo cielo per il legame che ha instaurato con l’animale. Per loro è insolito, ma è comunque bellissimo vederli insieme.