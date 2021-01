La storia di Spike e Max ha spezzato i cuori di migliaia di persone, proprio a causa di ciò che sono stati costretti a subire. Il cane purtroppo è cieco e il suo amico gatto, fa il possibile per cercare di aiutarlo e per non farlo sentire solo. Cerca di accompagnarlo ovunque.

Questi due cuccioli a quattro zampe, avevano una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani, disposti ad amarli e proteggerli tutti i giorni della loro vita.

Quelle persone li hanno adottati dal rifugio della loro città. Nonostante avessero un triste passato alle spalle, hanno fatto di tutto per aiutarli a dimenticare i traumi subiti e per donargli il lieto fine che tanto desideravano.

Tuttavia, pochi anni dopo, anche questa famiglia ha deciso di abbandonarli. Spike, a causa dell’età, ha iniziato ad avere diversi problemi di salute. Inoltre, è anche diventato cieco.

Max sin da subito ha capito le difficoltà del suo fratellone a quattro zampe. Infatti ha fatto il possibile per rimanergli vicino e per non farlo sentire solo. Anche se era non vedente, il gattino lo accompagna ovunque desidera e faceva di tutto per renderlo felice.

I loro amici umani non potevano permettersi tutte le cure di cui avevano bisogno. Proprio per questo hanno deciso di abbandonarli. Una mattina, si sono presentati al rifugio di Saving Grace Animal Society, dicendo ai volontari che non potevano più occuparsi di loro.

Il legame tra Spike e Max

I ragazzi dopo un bagno ed una visita medica, hanno lavorato per cercare di farli adattare in quel posto nuovo. Purtroppo, il cagnolino che aveva già diversi problemi, non si è mai sentiva a suo agio.

Max quando ha capito ciò che stava vivendo, si è subito mostrato comprensivo ed amorevole nei suoi confronti. Per questo, i volontari hanno deciso di metterli nello stesso box. I due ora dormono praticamente insieme e sono inseparabili.

I ragazzi hanno già fatto i primi annunci per le loro adozioni e sono certi che troveranno la famiglia perfetta molto presto. Proprio per il loro legame, non possono separarli.