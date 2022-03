Una donna ha pubblicato sui social un video davvero esilarante. Il marito distrutto dal momento che stavano vivendo, si è addormentato mentre in braccio aveva 3 cuccioli appena nati. La clip è diventata presto virale.

CREDIT: YOUTUBE

Effettivamente cercare di aiutare i nostri amici pelosi a crescere i loro figli, è qualcosa di molto faticoso. Le persone a volte sono costrette anche a svegliarsi di notte, per farli mangiare.

Questo è ciò che è successo ad una coppia che vive a Herriman. Nicole Fry Goeckeritz e suo marito hanno adottato un cane quando aveva solamente pochi mesi di vita.

Sin da subito hanno instaurato un bel rapporto e lo hanno sempre considerato come un membro della loro famiglia. Tuttavia, per non lasciarlo solo mentre loro erano a lavoro, hanno deciso di adottare una sorellina a quattro zampe.

CREDIT: YOUTUBE

Il problema è arrivato poco tempo dopo l’arrivo della nuova cagnolina nella casa. La donna ha notato che la sua pancia cresceva e quando l’ha portata dal veterinario, ha scoperto che era incinta.

La coppia da una parte era felice di questa notizia, ma dall’altra aveva paura. Sapevano che crescere dei cagnolini era faticoso. Infatti, quando è arrivato il momento del parto sono rimasti sconvolti. Ha messo al mondo ben 7 cagnolini.

La clip dell’uomo con i 3 cuccioli

CREDIT: YOUTUBE

Nicole e suo marito ora sono costretti ad aiutare la mamma cane. Fanno i turni per far mangiare anche il settimo piccolo, poiché altrimenti rimarrebbe senza cibo.

Ovviamente questo momento è stancante per tutti loro. Infatti la donna pochi giorni fa, è riuscita a riprendere il momento esatto in cui il marito si è addormentato sul divano, mentre aveva sul petto tre dei piccoli a quattro zampe. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

L’amica umana nella clip è riuscita anche a far vedere gli altri cagnolini stremati, che dormono sul tappeto della sala. L’accaduto è diventato virale e loro hanno ricevuto tantissimi complimenti per la meravigliosa famiglia.