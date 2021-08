Bishop è un cane che ha vissuto la maggior parte della sua vita come randagio. Per fortuna quando una coppia ha scoperto la sua situazione, lo ha salvato. Ora per fortuna anche lui ha una casa ed un posto in cui poter vivere. Vederlo adesso è meraviglioso.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è iniziato in una serata come le altre per Sydney e Matt, erano le 2 del mattino e stavano dormendo. Ad un certo punto hanno sentito l’allarme suonare, poiché era stata rilevata una strana presenza nel giardino.

I due ragazzi sono andati subito a vedere ed è proprio in quel momento che hanno fatto la scoperta. All’interno della loro proprietà c’era un intruso, ma non era un essere umano, bensì era il piccolo Bishop.

Il cane era affamato, infatti per prima cosa è andato a cercare del cibo nei secchi della spazzatura. La coppia ha deciso di non uscire e di lasciarlo da solo, a mangiare ciò di cui aveva bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

La sera successiva la donna non sapeva se sarebbe tornato o meno. Però ha deciso di mettere comunque due ciotole per l’acqua e per il cibo. Solo poche ore dopo hanno scoperto che l’ospite era tornato di nuovo. Erano entrambi al settimo cielo, poiché sapevano che in quell’occasione erano preparati.

Da quel momento il piccolo Bishop è andato spesso a casa di quelle persone per mangiare. Alla fine Matt ha deciso che doveva fare qualcosa per salvarlo.

L’intervento dei ragazzi per salvare il piccolo Bishop

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo non sapevano cosa avesse passato il cucciolo nei mesi in cui ha vissuto da randagio. Però sicuramente non aveva incontrato persone dolci ed amorevoli, era molto spaventato e non voleva farsi toccare da nessuno.

Matt per prenderlo, ha dovuto seguirlo nel suo nascondiglio ed è riuscito a catturarlo grazie al cibo. Subito dopo, i due lo hanno portato dal veterinario per tutti i controlli di routine. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I ragazzi hanno tenuto il cane in affidamento per qualche giorno, ma quando era arrivato il momento di fare gli annunci per la sua adozione, hanno deciso di tenerlo per sempre. Bishop si era aperto e loro erano felici di donargli l’amore e la casa che non aveva mai avuto.