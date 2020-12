Questa è la storia del povero gattino caduto dal ponte, che poteva morire a causa di quell’incidente di cui era stato protagonista. Per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. I pompieri hanno aiutato il povero micio a mettersi in salvo. Per fortuna una storia a lieto fine.

Fonte Pixabay

Questa incredibile storia ci arriva da Taman Putra Perdana, nella città di Puchong, in Malesia. Il 17 novembre all’improvviso un gattino è finito giù da un ponte e ha rischiato di morire. L’acqua del fiume sotto il ponte era molto alta: le piogge delle ultime ore avevano alzato notevolmente il suo livello.

A lanciare l’allarme il proprietario del micio, che era molto preoccupato per quella situazione. Dal momento che lui non riuscivo a portare in salvo il suo adorato animale domestico, ha subito chiamato i vigili del fuoco, come riportato dal portale di notizie New Straits Times.

Un vigile del fuoco si è subito calato dal ponte per dare una mano al povero micio in difficoltà. La sua professionalità, insieme alla sua grande umanità, hanno permesso al salvataggio di essere portato a termine con successo.

Il proprietario era estremamente grato al vigile del fuoco che ha permesso al suo cucciolo di essere salvato. E anche gli utenti sui social network, dove la storia è stata subito raccontata, hanno elogiato il gesto del pompiere che ha compiuto un miracolo

17Nov2020/Selangor Kejadian dirakam lewat petang ini. Anggota JBPM menyelamatkan seekor kucing yg terjatuh ke dalam… Posted by Info Roadblock JPJ/POLIS on Tuesday, November 17, 2020 Fonte Facebook inforoadblockjpjpolis

Pompieri riescono a salvare il gattino caduto dal ponte

Un altro grande intervento dei vigili del fuoco che spesso sono protagonisti di emozionanti foto e video condivisi sui social che dimostrano il loro grandissimo cuore.

Fonte YouTube ALEXANDRE J. CORREA

Si dice che i gatti abbiano 7 o 9 vite. E in questo caso il micino può ringraziare il vigile del fuoco se ne ha risparmiata una. Un salvataggio davvero eroico.