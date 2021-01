Pochi giorni fa il noto attore Jonah Hill ha pubblicato una commovente foto sul suo profilo Instagram. Ha voluto avvisare i suoi fan di aver adottato un dolce cane, chiamato Fig. Il suo unico desiderio è quello di donargli tutto ciò di cui ha bisogno e soprattutto di fargli dimenticare tutti i traumi che ha vissuto.

CREDIT: INSTAGRAM

In molti sono rimasti stupiti dal suo commovente gesto, poiché la star ha voluto anche ringraziare i volontari che lo hanno salvato poche settimane prima.

Fig, purtroppo, nella sua vita non ha mai incontrato delle persone amorevoli. Ha subito solo cattiverie e azioni crudeli da quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani.

Infatti i ragazzi della Love Leo Rescue, di Los Angeles, appena sono venuti a conoscenza della sua triste situazione, sono intervenuti in fretta. Il loro unico scopo era proprio di aiutarlo e trovargli la seconda possibilità di vita.

CREDIT: INSTAGRAM

Sin da subito hanno raccontato la storia sul web ed è diventata presto virale. Le persone si sono complimentate con loro per questo salvataggio e per l’amore che dimostrano ogni giorno nei confronti di questi cuccioli.

Fig nonostante i traumi passati, era molto dolce e gentile con gli esseri umani. Voleva solo ricevere l’amore e le attenzioni che non aveva mai avuto nella sua vita.

L’incontro tra Jonah Hill e Fig

CREDIT: INSTAGRAM

L’attore come tutti gli altri, è venuto a conoscenza della vicenda tramite i social. Anche lui è rimasto a bocca aperta nel conoscere ciò che avevano fatto quei ragazzi per aiutarlo.

Inoltre, si è follemente innamorato del dolce cane ed è per questo che ha chiamato in fretta i volontari per poterlo incontrare. Tra loro è stato praticamente amore a prima vista. Molto probabilmente Fig aveva capito che il ragazzo voleva adottarlo ed infatti gli è saltato in fretta tra le braccia.

Jonah Hill ha firmato subito i moduli per portarlo a casa. Ora i due vivono insieme e con il passare delle settimane sono diventati inseparabili. L’attore sul suo profilo Instagram, ha voluto far conoscere a tutti i suoi follower il nuovo membro arrivato nella sua famiglia!