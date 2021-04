Indy è una femmina di labrador, che come tanti altri cani, non ha vissuto un’esperienza molto bella. Quella che doveva essere la sua famiglia umana l’ha abbandonata durante l’inverno freddo, davanti ad un hotel e nessuno ha fatto nulla, per mettere fine alle sue sofferenze. Vederla è stato davvero straziante.

CREDIT: HOWL OF A DOG

Purtroppo non tutti gli animali riescono a trovare la famiglia giusta sin da subito. Molti sono costretti a subire delle cattiverie, che spezzano il cuore di moltissime persone.

Questa vicenda è avvenuta in Romania, non molto tempo fa. Un turista mentre era in uno dei suoi soliti viaggi, si è trovato davanti ad una scena terribile, che non dimenticherà mai.

C’era la cagnolina, che era allungata sulla neve e non riusciva a smettere di tremare, per il freddo e per la paura. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei, forse perché nella sua vita aveva subito molte crudeltà, proprio da parte degli esseri umani.

CREDIT: HOWL OF A DOG

Quella persona dal cuore gentile, riusciva a vedere la sofferenza nei suoi occhi. Proprio per questo motivo, ha deciso di avvisare subito i volontari meravigliosi di Howl Of A Dog, associazione del posto che aiuta animali in difficoltà.

Quei ragazzi, nel sentire quel racconto straziante, sono andati in fretta a vedere. Il loro unico scopo era proprio quello di mettere fine alle sue sofferenze il prima possibile.

Il salvataggio della piccola Indy

CREDIT: HOWL OF A DOG

Indy quando ha capito che quelle persone erano andate lì solo per aiutarla, si è lasciata andare. Anche lei era stufa di dover vivere in quelle condizioni.

I ragazzi l’hanno portata in fretta nel loro rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, ha scoperto che non era molto anziana, aveva 5 anni, ma che i suoi denti erano molto rovinati, a causa della negligenza di quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: HOWL OF A DOG

Purtroppo nessuno di noi saprà mai il motivo dietro questo abbandono, ma siamo certi che grazie all’aiuto di questi volontari, anche Indy avrà presto il lieto fine che tanto desidera.