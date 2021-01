Un storia drammatica è stata resa pubblica nei giorni scorsi. La protagonista è una dolce cagnolina chiamata Gabby, che dopo l’abbandonato della sua famiglia, è rimasta vittima di un grave incidente. Ora sta guarendo circondata dall’amore di persone dolci e gentili.

CREDIT: FACEBOOK

Era una sera come un’altra per un volontario del rifugio della città. Era nella sua abitazione e stava facendo le sue solite faccende domestiche.

All’improvviso, ha ricevuto la chiamata da parte di un suo amico, che lo avvisava di aver visto un cane sul ciglio della strada, in gravi condizioni. Il giovane è subito sceso per controllare e in attesa che arrivasse l’altro ragazzo, ha coccolato e protetto la piccola.

Il volontario ovviamente, nel sentire quelle parole, ha deciso di raggiungerlo in fretta. Voleva capire meglio la situazione. I due amici hanno notato subito che Gabby era sofferente, purtroppo era rimasta coinvolta in un incidente ed aveva bisogno di cure.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo l’hanno presa in braccio e portata d’urgenza nella clinica veterinaria della loro città. Il medico dopo averla sottoposta ad un’accurata visita, ha scoperto qualcosa di davvero triste.

Dagli esami è emerso che la piccola a quattro zampe era stata investita e lasciata sul ciglio della strada. Nessuno si era fermato per aiutarla.

La guarigione della piccola Gabby

CREDIT: JESSY KETTAXX

Purtroppo a causa di ciò che aveva passato, aveva bisogno di molte cure e trattamenti. Infatti, il medico ha deciso di tenerla ricoverata nella clinica per diverse settimane. A causa del grave incidente, ha riportato una frattura alla mandibola, denti rotti e una spalla gonfia.

Lo staff medico ha fatto il possibile per riuscire ad aiutarla. L’hanno sottoposta anche ad un delicato intervento. Inoltre, le hanno donato tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

Il volontario che l’ha trovata, ha voluto raccontare l’accaduto sul web euna famiglia del posto, si è fatta presto avanti per conoscerla. Da tempo volevano adottare una sorellina per il loro amico a quattro zampe. Oggi Gabby sta guarendo, circondata dall’amore e dall’affetto che merita ogni animale.