Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica la foto triste di un anziano cane, chiamato Kaos. I volontari hanno voluto raccontare a tutti la sua storia per far conoscere le sofferenze che ha passato e soprattutto il tradimento dei suoi amici umani. Tutti sperano che arrivi un bellissimo lieto fine anche per lui.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa, ormai in tutto il mondo. Per questo sono nate migliaia di associazioni che cercano di aiutare questi piccoli in difficoltà.

La storia di questo cucciolo a quattro zampe è iniziata diversi anni fa. Un gruppo di volontari lo hanno trovato abbandonato sul ciglio di una strada.

Quello che doveva essere il suo amico umano, lo ha lasciato legato ad un palo, sotto il sole, senza né acqua, né cibo. Era triste perché sapeva che non avrebbe mai più rivisto quelle che per lui erano le più importanti della sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi nel vederlo in quelle condizioni, hanno deciso di portarlo subito nel loro rifugio. Non potevano lasciarlo in quello stato, poiché avrebbe sicuramente perso la vita.

Da quel giorno sono passati ormai diversi anni. Nessuno si è mai fatto avanti per adottare Kaos e per donargli la seconda possibilità di vita, che tanto desidera. Infatti anche lui è molto triste per questo.

La verità dietro la foto di Kaos

I volontari è dal momento in cui l’hanno trovato, che stanno provando a cercare la famiglia adatta a lui. Però, mai nessuno è andato a conoscerlo. Nel frattempo il cucciolo è sempre più triste, perché è costretto a vedere i suoi fratellini a quattro zampe andare via con delle persone amorevoli.

Tuttavia, per lui non è mai arrivato il lieto fine che tanto desidera. I ragazzi hanno raccontato l’accaduto sul web ed hanno detto che Kaos, nonostante ciò che ha vissuto, è molto dolce e gentile con tutti gli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Vuole solo ricevere l’amore e le attenzioni che merita ogni animale. Tutti noi ci auguriamo che arrivi la seconda possibilità di vita, che questo cane desidera e sogna da ormai molti anni.