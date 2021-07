L'incredibile trasformazione del piccolo Lamb, il cane trovato a vivere da randagio in condizioni disperate

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una vicenda davvero bella. Il protagonista è un cane dolcissimo chiamato Lamb, che grazie all’aiuto di alcuni ragazzi dal cuore enorme, ha fatto una trasformazione incredibile. La sua storia, infatti, sul web è diventata in fretta virale.

Purtroppo il fenomeno del randagismo è in continua crescita. Per questo negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di eliminarlo, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

La storia di questo cucciolo è iniziata dopo che i volontari hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna che vive in quel quartiere. La signora ha notato il cane che vagava per le strade insieme alla mamma e ad un suo fratellino a quattro zampe.

Tuttavia, le sue condizioni erano molto più gravi rispetto agli altri. La sua pelliccia era assente ed era anche molto magro. Proprio per questo la donna ha deciso di chiedere aiuto ai volontari.

I ragazzi sono andati in quella zona tempestivamente e dopo aver conquistato la fiducia della famiglia, li hanno portati in fretta nel loro rifugio. Il loro scopo era solo quello di mettere fine alle loro sofferenze.

La strada per la guarigione del piccolo Lamb

Il medico ha sottoposto il cucciolo ad un’accurata visita ed è emersa una terribile verità. Il veterinario ha scoperto che il cane era affetto da un virus molto grave e contagioso, che gli stava causando diversi problemi.

Per questo lo ha sottoposto a tutti i trattamenti necessari. Per fortuna i primi miglioramenti sono iniziati ad arrivare nel giro di poche settimane. Lamb quando stava meglio, ha anche iniziato a far conoscere la sua personalità allegra e vivace.

Alla fine, dopo soli 2 mesi dal suo arrivo in quel posto, ha fatto una trasformazione davvero sorprendente. La sua pelliccia era ricresciuta, il peso era aumentato notevolmente ed aveva anche riconquistato la fiducia negli esseri umani. Ecco il video della sua storia di seguito:

Una famiglia che vive lì vicino, appena è venuta a conoscenza della sua vicenda, ha deciso di andare a conoscerlo. Lamb ha conquistato subito quelle persone ed è per questo che hanno deciso di adottarlo per sempre. Anche lui ha avuto il lieto fine che tanto desiderava.