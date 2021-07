Pochi giorni fa un gruppo di volontari sono riusciti a fare un salvataggio davvero miracoloso. Hanno recuperato dall’autostrada il piccolo Dodge, il cane abbandonato dai suoi amici umani. Era in grave pericolo e poteva essere investito da tutte quelle automobili.

CREDIT: STRAY RESCUE

Episodi simili accadono molto più spesso di quello che si crede, sopratutto in questo periodo dell’anno. Le persone in queste occasioni, invece di portare i loro cuccioli in un posto sicuro per andare in vacanza, preferiscono lasciarli in strada soli e tristi.

I volontari di Stray Rescue hanno ricevuto una segnalazione da parte di uno degli automobilisti. Stava per investire il cane ed è per questo che ha allertato l’associazione.

La vita del cucciolo era in grave pericolo. Infatti i ragazzi sono andati in fretta sul posto per riuscire a salvarlo. Tuttavia, la situazione è apparsa più grave del previsto sin da subito.

CREDIT: STRAY RESCUE

Il piccolo Dodge non voleva farsi toccare da nessuno. Fuggiva ogni volta che loro provano ad avvicinarsi a lui. Correva tra le macchine ed ha rischiato di essere investito per 3 volte.

Alla fine i ragazzi, per riuscire a prenderlo, sono stati costretti ad usare una gabbia. Non avevano altra scelta, altrimenti avrebbe perso la vita nel giro di poco tempo.

L’incredibile salvataggio di Dodge

CREDIT: STRAY RESCUE

Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il piccolo dopo diverso tempo si è lasciato prendere e i volontari lo hanno portato in fretta nel loro rifugio.

Lo hanno sottoposto ad un’accurata visita e nonostante la brutta esperienza che aveva vissuto, era in buone condizioni. Per questo i ragazzi sono riusciti a fare gli annunci per la sua adozione molto presto.

Una famiglia amorevole si è fatta avanti per adottarlo nel giro di pochi giorni. I volontari dopo tutti i controlli del caso, hanno capito che erano adatti. Tutti sono felici di questo bellissimo lieto fine. Sono sicuri che non verrà più abbandonato dai suoi amici umani.