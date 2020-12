L'iniziativa geniale dei ragazzi per trovare una casa per Niles e Frasier, due cani abbandonati

Un gruppo di volontari per cercare la casa perfetta per due dolci pit bull, chiamati Niles e Frasier, ha messo in atto un’iniziativa davvero geniale. I ragazzi hanno deciso di portarli in un hotel per fare un pigiama party. Le loro foto sono diventate presto virali sul web e tutti sono rimasti stupiti dalla vicenda.

CREDIT: FACEBOOK

L’abbandono degli animali è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni sono nate migliaia di associazioni, che aiutano gli animali in difficoltà. Però, le persone molto spesso invece di portare i cuccioli in un posto sicuro, preferiscono lasciarli soli in strada.

Questo purtroppo è ciò che è accaduto a Niles e Frasier. Due ragazzi mentre stavano facendo il loro solito giro di perlustrazione, li hanno trovati in un parcheggio.

Si vedeva che fino a poco tempo prima avevano una casa, poiché erano in buone condizioni. Inoltre, erano anche molto buoni e gentili con gli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari sapevano che non potevano lasciarli in quel posto ed infatti hanno deciso di prenderli e portarli subito nel rifugio City Dogs Clevenland. Il medico li ha sottoposti ad un’accurata visita, ma visto che non avevano problemi di salute, hanno pubblicato in fretta gli annunci per la loro adozione.

Non è molto semplice trovare una casa per due cani. Le persone solitamente preferiscono adottare solamente un cucciolo, poiché prenderli entrambi è un impegno più difficile da gestire.

Il pigiama party di Niles e Frasier

CREDIT: JESSY KETTAXX

Proprio per questo motivo, i volontari hanno deciso di fare qualcosa di speciale per questi cagnolini. Hanno preso una stanza in un hotel ed hanno organizzato un vero e proprio pigiama party.

Niles e Frasier avevano i pigiami coordinati. Inoltre, c’erano cibo e dolci per tutti. I due cani, grazie ai ragazzi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile e le loro foto sono diventate presto virali sul web.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari hanno deciso di condividere con tutti quella serata, con la speranza di trovare la famiglia perfetta per i cuccioli. Il loro desiderio è proprio quello di non dividerli, poiché hanno un legame davvero unico e speciale.