Ci sono episodi che riescono a lasciare a bocca aperta migliaia di persone. Questo è ciò che è accaduto ad una donna, quando ha donato alla sua cagnolina Ava, uno dei suoi mirtilli. Lei non voleva mangiarlo, ma lo teneva come se fosse la cosa più preziosa al mondo. Tutti ne sono rimasti stupiti.

CREDIT: FACEBOOK

Tania Henze ha adottato la piccola Ava quando aveva solamente pochi mesi di vita. L’ha trovata in un rifugio locale e sin da subito ha notato qualcosa di speciale in lei.

Infatti dopo tutti i controlli del caso, ha avuto la possibilità di portarla nella sua abitazione. Da quel giorno sono passati ormai diversi anni e le due sono diventate praticamente inseparabili.

CREDIT: FACEBOOK

Tania ha raccontato che si è affezionata alla cucciola, per la sua dolcezza e la sua spontaneità. Infatti ogni volta che vede qualcuno triste o che sta attraversando un momento difficile, fa il possibile per poterlo consolare.

Ava si siede vicino a quella persona e si mostra comprensiva e dolce nei suoi confronti. Molto spesso regala anche i suoi giochi agli esseri umani, che ne hanno più bisogno. Per la donna, ovviamente, è stato del tutto strano conoscere questo lato del suo carattere.

Il comportamento di Ava con il mirtillo

Un giorno Tania era seduta sul suo divano e stava mangiando dei mirtilli. Ava si è accoccolata al suo fianco e non smetteva di fissarla. L’amica umana credeva che volesse mangiarli anche lei ed è per questo che ha deciso di dargliene uno.

Tuttavia, il comportamento della cagnolina non è stato proprio come quello che tutti avrebbero immaginato. Non desiderava mangiarlo, ma lo portava in giro per la sua abitazione e lo trattava con amore e cura.

CREDIT: FACEBOOK

Tania è rimasta talmente stupita dal suo comportamento che ha voluto condividerlo sui social. La vicenda è diventata presto virale ed in molti si sono complimentati con la donna, per la dolcezza della sua cucciola a quattro zampe. Episodi simili non accadono molto spesso!