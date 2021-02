Lui è Martino, il cane che quando vede entrare qualcuno in canile, prende la rincorsa e scavalca il box. Dove si trova e qual è la sua storia

Le immagini di Martino hanno lasciato tanta commozione sul web. Questo cane si trova al canile di Taranto, dove vive da ben 5 lunghi anni. Ogni volta che sente il cancello della struttura aprirsi o vede una persona entrare, prende la rincorsa e cerca di saltare fuori dal suo box, con la speranza di essere adottato.

Credit: Facebook

Una volontaria dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali, Erika Niccolai, ha raccontato che Martino era un randagio ed è stato accalappiato. Si trovava in un canile che poi ha chiuso con l’accusa di maltrattamenti ed è così che è arrivato dove è adesso.

Questo dolce cucciolo, come raccontato dalla donna, non è molto tollerabile con gli altri amici a quattro zampe, ma quando sente arrivare qualcuno, fa di tutto per andargli incontro.

Martino riesce a scavalcare il suo box e a precipitarsi alla ricerca di coccole, verso qualsiasi persona entri nel canile.

Credit: Facebook

Può anche sembrare una cosa molto dolce, ma in realtà è pericolosa, perché ogni volta rischia di farsi male sul serio.

Questo bellissimo cucciolone ha sette anni e da cinque vive dentro il box di un canile. Ama la compagnia degli esseri umani e un po’ meno quella degli altri cani. Un comportamento giustificabile, visto la vita che ha vissuto. Martino è stato catturato come un randagio, per le strade e poi si è ritrovato rinchiuso in un canile, che ha successivamente chiuso per maltrattamenti.

Credit: Facebook

Le sue foto hanno fatto commuovere tantissime persone. Martino sta cercando una famiglia che lo faccia uscire una volta per tutte da quel box e Erika è la volontaria che sta promuovendo la sua adozione. Si trova a Taranto e se qualcuno potrebbe essere interessato a conoscerlo e a regalargli una seconda possibilità di essere felice e fargli scoprire l’amore di una famiglia, può chiamare Erika al numero 329 8338987.