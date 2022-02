Sono stati minuti lunghi ed interminabili, ma un ufficiale del controllo degli animali è diventato per tutti un eroe. Ha salvato la vita di 45 gatti, dopo che nel rifugio era divampato un incendio. Per fortuna grazie al suo tempestivo intervento, nessuno ha perso la vita.

Questa vicenda è diventata presto virale sul web e tantissime persone si sono commosse. L’uomo ha ricevuto migliaia di complimenti per quello che ha fatto.

Jose E Aranda è stato trasferito solo poco tempo fa nella città di Laredo, in Texas. Lo hanno nominato ufficiale di controllo degli animali ed il ragazzo si è sempre detto orgoglioso del suo lavoro.

Da ormai molti anni si occupa di aiutare i cuccioli in difficoltà e la sua passione, in breve tempo è diventata il suo lavoro. Ha ottenuto tanti riconoscimenti.

Tuttavia, un giorno è avvenuto qualcosa di davvero impensabile. L’uomo era uscito come tutte le sere dalla sua abitazione per iniziare il suo turno. Stava facendo il giro di perlustrazione, ma quando è arrivato nella zona in cui si trovava un rifugio per gatti, ha notato qualcosa di molto strano.

Aranda ha visto che dal tetto di quell’edificio usciva un fumo nero. Ovviamente si è presto allarmato ed ha avvisato i Vigili del fuoco.

L’intervento di Aranda per i 45 gatti in pericolo

L’uomo sapeva che però non poteva aspettare l’arrivo dei pompieri, perché gli animali sarebbero morti. Per questo non ha esitato nemmeno un secondo ad entrare e prendere i gattini tra le sue braccia.

L’ufficiale ha sfidato il fumo e le fiamme per tirare fuori gli animali dalle loro gabbie. Per fortuna, grazie al suo tempestivo intervento, nessun gatto ha perso la vita.

L’accaduto ovviamente è diventato presto virale sul web ed in tanti si sono complimentati con l’uomo per il suo gesto eroico. Inoltre, ha ricevuto anche un riconoscimento e tutti ne sono stati davvero felici.