Sui social si è diffusa la bellissima vicenda di un uomo e un cagnolino, grazie ad alcune immagini diffuse da una donna di nome Cheyenne Tyler Berry.

Cheyenne si trovava all’interno della sua abitazione e stava lavando i piatti, quando qualcosa fuori dalla finestra ha attirato la sua attenzione. Sul marciapiede c’era un uomo anziano in compagnia del suo amico a quattro zampe.

Il signore era fermo a guardare qualcosa, mentre il suo cagnolino scodinzolava eccitato. Quando la donna si è messa a sbirciare con più attenzione, si è resa conto che il gatto del suo vicino era seduto sul muretto.

L’anziano uomo invece di portare via il cucciolo, per paura che attaccasse il micio George, si è avvicinato ed ha sollecitato i due animali a fare amicizia. Una scena dolcissima che ha scaldato il cuore di Cheyenne.

Davanti a quell’affettuoso scambio di gioia tra il gatto e il cane, la donna non ha potuto fare a meno di prendere il telefono e filmare la scena.

Mi sono commossa perché non capita tutti i giorni di vedere un uomo dall’animo così gentile. Ho girato questo video, per mostrarlo a tutti i miei amici. Non immaginavo che ricevesse così tante visualizzazioni e condivisioni. Ma sono felice, perché la gente a bisogno di vedere scene come questa. Io, per tutto il giorno, non ho smesso di sorridere.