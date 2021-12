Jesus e Mace erano inseparabili. Hanno trascorso tanto tempo insieme. Ma purtroppo sapevano entrambi che il tempo prima o poi sarebbe scaduto. E quel giorno è arrivato troppo presto. Così il proprietario ha voluto immortalare e rendere memorabile l’ultima passeggiata del suo cane prima dell’estremo saluto. Jesus e Mace hanno commosso tutti quanti.

Questa storia commovente ci arriva dal Messico. A settembre di un anno fa il proprietario ha deciso di regalre al suo dolce amico peloso l’ultima passeggiata insieme. Al cane era stato diagnosticato un tumore in stadio avanzato, non gli restava molto.

Jesus Villelas Rivera ha così deciso di portare fuori il suo cane, per poter ricordare per sempre insieme quell’ultima passeggiata, prima che le condizioni di salute di Mace, un bellissimo boxer, si aggravassero così tanto da non rendere più possibile uscire di casa.

Mace purtroppo non avrebbe vissuto ancora a lungo. Jesus Villelas Rivera ha così deciso di fargli fare una bella gita in macchina, attività che il cane adorava fare in compagnia del suo miglior amico umano. Chissà se sapeva che sarebbe stata l’ultima.

In auto con il suo padrone, Mace si è goduto quel momento pieno di felicità, come ce n’erano stati molti altri nella loro lunga vita insieme. Da lì a poco avrebbe compiuto il suo ultimo viaggio sul ponte dell’arcobaleno.

Fonte foto da Pixabay

L’ultima passeggiata del cane prima che lui attraversi il ponte dell’arcobaleno

Prima di spegnersi per sempre, Mace ha potuto godersi l’amore del suo proprietario fino all’ultimo. Quella passeggiata voleva essere un addio pieno di commozione e di dolore, ma anche di affetto e di dedizione che lui non dimenticherà mai.

E sicuramente nemmeno Mace, dal paradiso degli animali domestici, da dove veglia sulla sua famiglia, si dimenticherà mai dell’amore incondizionato come il suo ricevuto quando era su questa terra.