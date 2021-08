L'immagine straziante del piccolo Coco, il cucciolo trovato abbandonato vicino ad una vecchia scarpa

Un’immagine straziante è stata resa pubblica sul web pochi giorni fa, da un uomo chiamato Goran Marikovic. Questo volontario dal cuore enorme ha salvato la vita di un cucciolo chiamato Coco, che ha trovato a vivere in una scarpa. Era l’unica cosa che aveva e che lo faceva sentire al sicuro.

CREDIT: FACEBOOK

Nel mondo per fortuna, non esiste solo la cattiveria e la crudeltà umana. Ci sono ancora persone che hanno un cuore enorme nei confronti di chi è solo ed indifeso.

Goran per esempio vive in Serbia e sin da quando era un bambino, ha sempre avuto un amore profondo nei confronti degli animali. Infatti ad oggi ha più di 100 cani nella sua abitazione, che ha trovato a vivere come randagi.

Tutto è iniziato durante uno dei suoi soliti giri di perlustrazione, a marzo di quest’anno. Stava camminando su una stradina deserta della sua città, quando all’improvviso ha iniziato a sentire un pianto disperato.

CREDIT: FACEBOOK

Ha continuato a cercare e pochi minuti dopo si è trovato davanti ad una scena straziante. Ha trovato il cucciolo, che aveva solamente pochi giorni di vita, abbandonato vicino ad una vecchia scarpa. Era in grave pericolo poiché non aveva il cibo ed era solo a badare a se stesso.

L’uomo ha provato a cercare in giro la sua mamma a quattro zampe, ma tutti i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Infatti alla fine, ha deciso di portarlo nella sua abitazione.

La nuova vita del piccolo Coco

Per fortuna uno dei suoi amici ha deciso di tenere il piccolo in affidamento e per settimane si è preso cura di lui. Ha fatto di tutto per farlo tornare a stare bene e soprattutto per farlo crescere sano ed in salute.

Coco è riuscito a dimenticare quella brutta esperienza poco tempo dopo. Infatti non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Oggi è un cane felice e soddisfatto di tutto ciò che ha.

CREDIT: FACEBOOK

Il ragazzo che lo ha preso in affidamento, quando era arrivato il momento di lasciarlo andare, ha deciso di adottarlo per sempre. Infatti Goran ogni volta che vede le sue foto è al settimo cielo, poiché sa bene che è circondato da una famiglia amorevole, che fa di tutto per farlo sentire protetto.