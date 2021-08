"Non si può cambiare un nome del genere dopo quello che Dave ha fatto per lui. Quindi sarà Nelson per sempre"

Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Nelson, che si è recentemente diffusa sul web. Tutto è iniziato quando il 20 luglio del 2021, il volontario di un rifugio dell’Ohio ha risposto ad una chiamata su un cane maltrattato.

Dave Nelson, questo il suo nome, si è recato sul punto indicato ed ha trovato un povero amico a quattro zampe legato ad una catena e trascinato per strada da un uomo crudele.

Da subito il volontario ha cercato di far ragionare il proprietario, sovrastato dalla rabbia. Ma la sua reazione non è stata quella aspettata e la presenza di Dave non era di suo gradimento. L’uomo ha preso un coltello e si è avventato contro quell’estraneo. Fortunatamente, i testimoni hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari.

Sul posto, in breve tempo, è arrivata un’ambulanza che ha trasportato Dave Nelson in ospedale e gli agenti di polizia, che hanno arrestato il colpevole.

La coordinatrice del rifugio Animal Charity Jane MacMurchy voluto esprimere la sua opinione riguardo il benessere degli animali in alcune zone.

I cani e i gatti che stiamo salvando vengono da molte di queste scene del crimine, anche da sparatorie.

Il cucciolo trascinato è stato portato in canile, dove è stato battezzato Nelson in onore del volontario giunto sul posto in suo aiuto.

La nuova vita del cane Nelson

Dopo un lungo periodo all’interno dei rifugio, dove il cane ha imparato a riacquistare la fiducia negli esseri umani, ha trovato una famiglia amorevole. Un uomo di nome George Zordich e le sue figlie erano alla ricerca di un amico a quattro zampe e quando i volontari hanno presentato loro Nelson, è stato amore a prima vista.

Ci siamo innamorati di lui e siamo andati a casa. Ci abbiamo pensato per una settimana ma poi siamo tornati al rifugio e l’abbiamo preso. Va d’accordo con i bambini e sono diventati migliori amici. Trascorrono tutto il giorno fuori a divertirsi insieme.

Dopo essere venuti a conoscenza della sua storia, nemmeno i nuovi adottanti di Nelson hanno deciso di cambiargli nome.