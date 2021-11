Superare la morte del proprio amico a quattro zampe non è facile. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di due piccoli chihuahua, chiamati Ruby e Chicky che sono stati adottati da una donna, che voleva curare il dolore dopo la morte del suo cane.

Vicende simili sono davvero molto belle, poiché ci dimostrano che l’amore per un animale, può fare dei miracoli.

La signora Jeanette era a pezzi quando il suo cucciolo ha perso la vita. Piangeva tutti i giorni e non riusciva proprio a superare quella perdita. Inoltre, era brutto anche vivere in quella casa grande, senza nessuno.

Un giorno mentre era impegnata nelle solite faccende, ha sentito di un rifugio a New York City che stava cercando una casa per questi due cani.

Ruby e Chicky avevano qualcosa di speciale per lei. Nonostante fossero anziani, lei voleva fare qualcosa per aiutarli. Infatti si è messa subito in viaggio per poterli incontrare.

Una volta arrivata al rifugio, Jeanette si è sottoposta a tutti i controlli necessari. I ragazzi si sono assicurati anche della casa e sembrava essere proprio l’amica umana perfetta per i due cuccioli. Inoltre, tutti erano felici perché i piccoli l’avrebbero aiutata a superare quella perdita straziante che aveva subito.

La nuova vita di Ruby e Chicky

L’età avanzata non ha mai creato nessun tipo di problema a questi cani. Nella nuova casa amano correre, giocare e divertirsi. Sono felici di aver incontrato questa nuova famiglia umana.

Jeanette anche è al settimo cielo. Il suo amato cane è sempre nel suo cuore, ma vedere questi due cuccioli la sta aiutando ad andare avanti. Hanno instaurato un rapporto speciale. Ecco il video della storia di seguito:

Questa vicenda così bella è diventata in fretta virale sul web. In tanti si sono complimentati con la donna per il bellissimo gesto che ha fatto, ma anche per l’amore che prova per i suoi amici a quattro zampe.