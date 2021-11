Il coraggioso intervento del piccolo Rocky, per proteggere la sua famiglia dall'attacco di un leone selvatico

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è avvenuta pochi giorni fa. Un cane chiamato Rocky è diventato famoso sul web, dopo che ha messo in pericolo la sua vita, per salvare la sua famiglia umana dall’attacco di un leone selvatico. Tuttavia, ha riportato delle ferite.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio terribile, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Per fortuna però, c’è stato il lieto fine che tutti speravano.

Mary Padres vive a La Verne, in California e la sera in cui è avvenuto il dramma, era fuori la sua abitazione. Stava prendendo aria e con lei c’erano anche i suoi due cani.

Ad un certo punto, la donna ha notato uno strano animale andare verso di lei. La recinzione della sua abitazione era aperta ed è proprio in pochi istanti, che ha capito che quello era un leone selvatico.

CREDIT: FACEBOOK

Sia lei che i suoi cani erano in grave pericolo. Se l’animale li avesse attaccati, avrebbero perso tutti la vita. Per questo la signora ha provato a rientrare in fretta nella sua abitazione.

I suoi tentativi però, non hanno portato ai risultati sperati. Il leone era arrivato proprio davanti la porta. I due cani per difendere la loro casa e la loro amica umana, hanno iniziato ad abbaiare verso di lui.

Rocky, il cane coraggioso che ha fatto scappare il leone selvatico

CREDIT: YOUTUBE

È proprio a quel punto che Rocky, il più piccolo dei cuccioli, ha deciso di fare qualcosa di diverso. Ha iniziato ad inseguire l’animale con la speranza di riuscire a farlo fuggire via.

Tuttavia, appena erano lontani dall’abitazione, il leone ha deciso di attaccarlo e purtroppo gli ha causato delle ferite davvero gravi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La vicenda ovviamente è diventata in fretta virale sul web ed in tanti sono rimasti a bocca aperta dal coraggio che il piccolo Rocky ha dimostrato di avere. Ha affrontato l’animale, nonostante fosse molto più grande e forte di lui. Voleva proteggere la sua famiglia umana a tutti i costi. Ora per fortuna, è tornato a stare bene.