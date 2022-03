La bellissima riunione tra il cane Atilla e il suo amico umano Jacob Varela: hanno lavorato insieme come Marine

Una bellissima riunione è avvenuta circa 2 anni fa, il Marine Jacob Varela dopo tempo dalla loro separazione, ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo cane Atilla. Erano diventati inseparabili durante il lavoro ed infatti, il loro legame nonostante il tempo, è rimasto indissolubile.

CREDIT: YOUTUBE

Vicende simili sono davvero emozionanti, colpiscono il cuore di migliaia di persone. La clip, infatti, è diventata presto virale sui social.

Jacob Varela ha prestato servizio come Marine per molti anni. Il cane Atilla era il collega ed un suo compagno fedele. Sono stati insieme per molto tempo.

Tuttavia, nel 2017 l’amico umano ha deciso di andare in pensione, ma per il cucciolo era troppo presto. Infatti ha deciso di salutarlo e di tornare per sempre nella sua casa negli Stati Uniti.

CREDIT: YOUTUBE

Esattamente 3 anni dopo, anche il piccolo Atilla ha avuto la possibilità di andare in pensione. Di conseguenza l’associazione che si occupa di questi cani, era impegnata a cercare una casa, in cui potesse passare i suoi ultimi anni di vita.

Jacob appena è venuto a conoscenza della bellissima notizia, è presto intervenuto. Voleva adottarlo e non voleva lasciarlo andare in un’abitazione con degli estranei. Infatti si è presto messo in contatto con i volontari ed ha parlato del loro legame speciale.

L’incontro tra l’uomo ed Atilla

CREDIT: YOUTUBE

Il cagnolino è volato fino negli Stati Uniti e all’aeroporto c’era proprio il suo amico umano ad aspettarlo. Jacob quando lo ha visto, è andato di corsa verso di lui e lo ha abbracciato a lungo.

Atilla ovviamente nonostante il lungo periodo di separazione, non aveva affatto dimenticato quella persona. Infatti anche lui era al settimo cielo nel rivederlo. Ecco il video della riunione di seguito:

Il cucciolo e il suo amico umano ora sono di nuovo inseparabili. Passano insieme la maggior parte del tempo insieme. Tante persone si sono complimentate con l’uomo per quello che ha fatto per il suo amato amico a quattro zampe.