Quella di oggi è la bellissima storia di una mucca. Non è la prima volta che la natura riesce a sorprenderci e che abbiamo il piacere di leggere e di raccontare della bellissima amicizia tra due specie diverse.

Un uomo di nome Sarthak Gambhir era appena uscito dalla sua casa, nelle prime ore del mattino, quando si è ritrovato a passare davanti ad un ristorante locale. La sua attenzione è stata subito catturata da una mucca. Non era di certo una cosa strana, visto che ce ne sono molte intorno alla sua abitazione. Ma insieme a lei c’era un amico molto insolito.

Rannicchiato sul dorso della mucca, che faceva un pisolino, c’era un cane.

Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. La mucca sembrava essere consapevole della presenza del cane che dormiva sul suo dorso e non se ne curava affatto. Ho cercato di avvicinarmi il più possibile alla coppia, per scattare qualche foto. Avevo però paura di spaventarli. Non riuscivo a smettere di sorridere. Credo che non sia una scena che capita di vedere tutti i giorni.