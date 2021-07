La bellissima adozione di Wylie, il cane trovato abbandonato al parco e che ha conquistato la coppia in pochi giorni

Wylie è un cane molto dolce che purtroppo non ha vissuto un’esperienza molto bella. Quella che doveva essere la sua famiglia umana lo ha abbandonato, ma per fortuna ha trovato dei nuovi amici umani poco dopo. Ora ha la vita che ogni animale merita e desidera.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per Anthony Noto. Stava lavorando e dopo aver finito il suo turno, ha ripreso il suo furgone e stava tornando a casa.

Quando è arrivato davanti al parco, ha notato che a terra c’era questo cucciolo, con lo sguardo rivolto verso il basso. Tante persone passavano vicino a lui, ma nessuno si fermava per capire cosa gli stesse accadendo.

Il ragazzo non è riuscito a fare finta di nulla. Proprio per questo motivo ha deciso di parcheggiare e di andare a vedere bene. Wylie era triste, il suo desiderio era solo quello di tornare dai suoi amici umani, che per lui erano tutta la sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

Nessuno sa quanto tempo sia stato lì, ma la cosa certa era proprio che nessuno si fosse interessato a lui. Anthony non sapendo cosa fare, ha provato a fare il giro del quartiere, per avere più informazioni, ma la gente del posto non aveva mai visto quel cane.

Proprio per questo ha deciso di portarlo a casa con sé. Il ragazzo e la sua fidanzata non avevano intenzione di prendere un animale. Però, la dolcezza di Wylie li ha conquistati.

La bellissima adozione del piccolo Wylie

La coppia ha pubblicato appelli sui social per una lunga settimana. Il loro unico scopo era proprio quello di far riunire il cucciolo con la sua famiglia umana, ma mai nessuno si è fatto avanti per riabbracciarlo.

Proprio per questo i due, alla fine, hanno preso una decisione che ha cambiato per sempre le loro vite. Hanno deciso di adottare il cane dalla personalità dolce e gentile.

CREDIT: FACEBOOK

Vederli oggi insieme è bellissimo. Il cucciolo dorme nel letto in mezzo a loro e nonostante sia entrato a nelle loro vite da poco tempo, lo considerano come un vero e proprio membro della famiglia.