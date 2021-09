Se da una parte questa storia dimostra ancora una volta la crudeltà di alcune persone, dall’altra racconta il favoloso e amorevole carattere di una cagnolina di nome Angela. Lei, una corgi, ha adottato dei cucciolo di labrador appena nati che avevano perso la loro mamma pochi minuti dopo essere venuti al mondo.

La Dog Ranch Rescue è un’associazione di salvataggio animali che si occupa principalmente di salvare le vite ai poveri cuccioli vittime degli allevamenti illegali di cani.

Uno dei salvataggi più importanti che hanno fatto ultimamente, comprendeva una femmina incinta di Labrador di nome Autumn. Lei non se la passava benissimo e i volontari sapevano che il momento del parto sarebbe stato molto rischioso per lei.

Quando è arrivato il fatidico giorno, le cose sono andate come peggio non avrebbero potuto. I cuccioli sono nati sani e forti, ma lei ha avuto delle complicazioni che l’hanno portata alla morte.

Il personale del rifugio, a quel punto, era terribilmente preoccupato per il destino che sarebbe toccato a quei poveri animaletti appena nati, che naturalmente erano così bisognosi di una mamma al loro fianco.

Angela adotta i cuccioli appena nati

È stato proprio in quel momento che una donna di nome Jen ha preso in mano la situazione. Lei era la proprietaria di una femmina di Corgi di nome Angela che aveva partorito i suoi cuccioli da pochissime settimane.

Tenendo conto di questo, le è venuta un’idea in mente e ha provato subito a metterla in pratica. Ha preso i cuccioli di Labrador appena nati e li ha regalati alla sua cagnolina.

Non ero sicura che li avrebbe accettati, ma dovevo fare un tentativo. Il destino più triste era già toccato alla loro mamma e non era affatto giusto che toccasse anche a loro.

Con grande stupore di tutti coloro che hanno potuto assistere a questa scena, Angela ha lasciato fin da subito che i cagnolini si avvicinassero a lei e prendessero il suo latte.

Dopo una poppata, Jen ha preso i piccoli labrador e li ha messi in un’incubatrice. Ma Angela si è avvicinata all’incubatrice ed ha iniziato ad abbaiare per farseli restituire. Aveva già deciso che quelli erano i suoi figli e li voleva al suo fianco per tutto il tempo.

La vicenda è accaduta in Texas, ma grazie ai social network è stata amata e apprezzata in tutto il mondo. Siamo così felici che questi bambini meravigliosi abbiamo trovato una mamma così amorevole.

