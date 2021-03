La cagnolina cieca e sorda riconosce subito il suo dolce nonnino, nonostante sia passato un anno: il video emozionante

Le loro immagini stanno commuovendo il web. Bitsy è un adorabile cagnolina sorda e cieca adottata da una ragazza di nome Hayden Kristal, circa 5 anni fa. Quando la giovane ha portato la cucciola a casa, suo padre Steve ha subito espresso le sue preoccupazioni. Aveva soltanto 5 settimane ed era sorda e cieca. Sua figlia non avrebbe mai vissuto una vita normale, né tantomeno l’animale stesso.

Ma le sue paure sono scomparse non appena ha conosciuto meglio quella energica e spensierata cagnolina. Non era quel cane indifeso che l’uomo aveva immaginato e, nel giro di pochissimo tempo, è diventato un membro effettivo della famiglia Hayden.

Nei successivi anni, Bitsy è cresciuta ed ha viaggiato per il mondo con la sua mamma umana. Le due hanno fatto escursioni, sono andate in canoa e hanno perfino fatto skateboard, sempre insieme.

Con il tempo, mio padre è diventato il suo fan numero uno. E fa per lei le tipiche cose da nonno, come viziarla con dolcetti e giocattoli. Bitsy, come ogni bambino, ama starsene con il suo dolce nonnino.