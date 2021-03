La cagnolina scappa di casa, ma improvvisamente si rende conto di essere stata “catturata”

Il video della cagnolina Sadie si è recentemente diffuso sul web ed ha fatto sorridere migliaia di persone. La furba amica a quattro zampe pensava di farla franca, ma non sapeva che il suo papà era già pronto a fermare i suoi piani!

La vicenda è accaduta durante una solita giornata familiare. Il suo papà stava sistemando alcune cose fuori la sua abitazione ed era pronto per andare a lavoro. Non si era accorto, però, di aver accidentalmente lasciato la porta aperta.

Subito Sadie ne ha approfittato per sgattaiolare fuori e dare una sbirciatina per il quartiere. Ma non sapeva di essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza!

Ero salito in auto per recarmi al lavoro ed ero convito di aver chiuso la porta di casa. Dopo 30 minuti, ho ricevuto un avviso sul mio smartphone. Dalle telecamere, ho visto che Sadie era scappata! O meglio, aveva messo in atto uno dei suoi furbi piani!

La cucciola girovagava per il quartiere, abbaiando a tutti gli altri cani, come se volesse invitarli ad unirsi a lei! Non sapeva che qualcuno la stava seguendo per tutto il tempo!

Alla fine, il suo papà, ha deciso di usare l‘altoparlante bidirezionale della telecamera e di urlare il suo nome: “Sadie“.

Il video di Sadie

Nel divertente video diffuso sul web, si vede la reazione della cucciola non appena sente la voce del suo papà pronunciare il suo nome. Era stata scoperta! Come era possibile? Aveva studiato il piano alla perfezione!

È bastato un richiamo, per mettere fine alla sua passeggiata panoramica. Non appena la cucciola ha capito che la sua fuga aveva fatto arrabbiare il suo papà, è tornata immediatamente verso casa!

Ho parlato attraverso il mio Ring Indoor Cam e Sadie mi ha ascoltato davvero: è tornata nel patio finché non sono tornato.

Il Ring Indoor Cam è un dispositivo pensato per essere immesso su una superficie piana di un interno con lo scopo di vigilare e monitorare il tutto. È appunto dotato di una telecamera e di un altoparlante ed è collegato ad uno smartphone a distanza.

Siamo certi che Sadie adesso ci penserà due volte prima di sgattaiolare di nuovo fuori di casa, in assenza del suo papà!