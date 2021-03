La cagnolina debole era immobile tra le foglie del bosco e nascondeva qualcosa di davvero inaspettato

Quando una donna di noma Angela era uscita per la sua solita passeggiata nei boschi insieme alla sua migliore amica, non poteva immaginare ciò che la stava aspettando. Una cagnolina, poi chiamata Sky, giaceva inerme sulle foglie morte del profondo bosco. Era viva, ma aveva qualcosa che non andava e le donne volevano assolutamente aiutarla.

Credit: The Dodo Foster Diaries, Sky’s Story

Quando si sono avvicinate, Angela e l’altra donna sono rimaste letteralmente allibite dalla scena che si sono ritrovate davanti agli occhi. Sotto alla sua pancia, attaccati alle mammelle, c’erano la bellezza di 11 cuccioli di poche settimane di vita.

La cagnolina era lì da sola, aveva affrontato il parto ed era incredibilmente debole. Non aveva avuto né il modo né le forze per procacciarsi il cibo e ciò l’aveva indebolita molto. In più, l’allattamento dei suoi bambini aveva finito per sfinirla.

Le donne, intenerite, sono subito corse a casa a prendere cibo e acqua per rifocillare la povera cagnetta. Tornate sul posto, dovevano affrontare il problema di avvicinarla. La paura era che le attaccasse, poiché convinta che volessero far del male ai suoi cuccioli.

Con grande stupore, o forse perché la cagnolina non aveva la minima forza per reagire, l’azione di Angela e della sua amica è filata liscia. Si sono affiancate a lei, le hanno dato del cibo e dell’accqua e poi, con estrema cautela, hanno caricato tutti e 12 i cani sulla loro auto.

La convalescenza di Sky e l’adozione degli 11 cuccioli

Credit: The Dodo Foster Diaries, Sky’s Story

Con il passare dei giorni, la cagnolina e i suoi cuccioli sono tornati completamente in forze. Hanno iniziato a legare con Angela e la adoravano profondamente, forse perché consapevoli che quella donna gli avesse letteralmente salvato la vita.

Credit: The Dodo Foster Diaries, Sky’s Story

Angela ha anche dato un nome incantevole ad ognuno di loro. Per la mamma ha scelto il nome Sky, che tradotto vuol dire “Cielo“. Mentre per gli undici bambini ha usato il nome delle undici costellazioni. Un’idea davvero geniale.

Quando erano cresciuti abbastanza, Angela ha aiutato ognuno dei cuccioli a trovare una casa amorevole e delle persone che li amassero per sempre. Lo stesso discorso sarà affrontato anche per Sky, non appena si riprenderà da una piccola infezione che ha rallentato un po’ i tempi, ma che non dovrebbe causare altri grandi problemi.