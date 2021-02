Mamma legata con i cuccioli a una porta: il salvataggio di Nebbia

La povera mamma legata con i cuccioli, non poteva aiutarli in alcun modo intrappolata in quel modo. Chi aveva potuto farle una cosa del genere e lasciarla lì, attaccata a una porta? Aveva proprio bisogno di un miracolo e di un eroe che potesse portare lei e i suoi piccoli in salvo. Ecco la storia del salvataggio di Nebbia.

Fonte Pixabay

Nebbia è un Pastore Maremmano di soli 5 anni. Poco tempo fa lo hanno trovato nel cortile di una casa di Campiglione, un comune che si trova in provincia di Torino. La casa era disabitata: lei era legata a una porta insieme ai suoi tre cuccioli.

I cani vivevano in condizioni decisamente disperate. I volontari che l’hanno portata in salvo insieme ai suoi piccolini non sanno come abbia fatto a sopravvivere in quelle condizioni disperate. Chi può compiere un gesto del genere nei confronti di creature innocenti?

I soccorritori hanno trovato Nebbia legata a mezza catena a una porta metallica. La catena era lunga 30 centimetri, troppo corta per permettere alla cagnolina di sedersi o dormire. I cuccioli dovevano stare in punta di zampe per potersi nutrire.

Il latte materno è presto finito. E i cani hanno iniziato a soffrire per fame e disidratazione, ma Nebbia non poteva far nulla per Orso, Bianca e Neve. Per fortuna dei passanti hanno segnalato la loro presenza a Graziella Avondetto, responsabile del vicino canile di Bibiana.

Il salvataggio della mamma legata con i cuccioli che morivano di fame

Graziella Avondetto racconta che al loro arrivo hanno trovato quattro cani scheletrici e spaventati. Sul posto sono intervenuti un veterinario dell’Asl e i Carabinieri forestali, che hanno individuato il proprietario, un pastore della zona che è stato accusato di cattiva gestione degli animali.

L’uomo ha ceduto i cani al canile Bibiana Lega Nazionale per La Difesa del Cane. I volontari si sono presi cura di loro e in poco tempo tutti sii sono rimessi in forze. I tre cuccioli sono s tati prontamente adottati, mentre Nebbia attende la sua casa per sempre.