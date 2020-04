La cagnolina ed i tre cuccioli abbandonati nella montagne La cagnolina ed i tre cuccioli abbandonati nella montagne, che sono stati salvati

Era un giorno come un altro per una giovane coppia, chiamati, Kat Perry e Corey Holt, che hanno deciso di andare nelle montagne della loro città, per fare un po’ di snowbord. Inizialmente non c’era nulla di strano, ma poco dopo, si sono resi conto che c’era una cagnolina che chiedeva aiuto, per lei ed i suoi tre cuccioli.

I due giovani, in quel momento non potevano fare molto per aiutarla e per questo motivo, hanno deciso di contattare l’associazione del posto, che si occupa proprio di questi salvataggi.

I volontari, quando hanno capito che la situazione era davvero drammatica, sono andati subito in quelle montagne, per riuscire a trovarli.

Dopo diversi minuti di ricerca, grazie alle indicazioni della giovane coppia, sono riusciti a trovare tutti e tre i cuccioli, sani e salvi. Infatti li hanno subito presi e portati nel loro rifugio.

Della loro mamma non c’erano tracce. Per questo motivo, nei mesi successivi due ragazzi, si sono offerti di andare ogni giorno a portarle qualcosa da mangiare ed a provare a catturarla.

L’hanno chiamata Grace ed alla fine, dopo diverse settimane di lavoro sono riusciti a prenderla ed a portare anche lei nel loro rifugio. Pochi giorni dopo, la terribile scoperta.

Un uomo del posto, è andato in quella montagna per fare snowbord e mentre camminava, si è trovato davanti due cani morti. Anche lui ha chiamato l’associazione e quando i volontari sono andati lì, hanno scoperto che uno era sicuramente il padre dei tre cuccioli.

Mentre l’altro, non lo avevano mai visto. Li avevano uccisi con dei colpi di arma da fuoco. I residenti della città, hanno denunciato che molto spesso quando si chiude la stagione dei pascoli, vengono abbandonati molti cani e molto spesso, non riescono a sopravvivere in quelle zone.

Una vicenda terribile, speriamo che le forze dell’ordine, trovino i responsabili, dietro questi crimini.

