Solo poco tempo fa sui social è stato reso pubblico un salvataggio davvero incredibile. I vigili del fuoco sono riusciti a tirare fuori la cagnolina Lucy che era rimasta intrappolata nel fiume ghiacciato. Grazie al loro intervento, è potuta tornare a casa sana e salva.

Episodi simili soprattutto in questa stagione invernale, accadono molto più spesso di quello che si crede. Questo perché alcuni cagnolini hanno una personalità molto curiosa.

Tutto è avvenuto in una giornata come le altre. La piccola Lucy era uscita per le strade di un quartiere a Detroit, insieme al suo amico umano. L’uomo però aveva scelto di lasciarla libera.

Tuttavia, proprio durante la passeggiata, la cucciola ha notato qualcosa che si muoveva sul fiume. Incuriosita, è andata presto a vedere, ma in pochi secondi il ghiaccio vicino a lei si è rotto.

Di conseguenza, è rimasta intrappolata su una lastra ghiacciata e non poteva più tornare sulla terra ferma. L’amico umano si è presto reso conto della gravità della situazione e non sapendo cosa fare, ha deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco.

Gli agenti della stazione di Wyandotte sono presto intervenuti ed uno di loro si è fatto avanti per entrare in acqua. Il loro scopo era solo quello di salvare la vita della povera cagnolina.

Il salvataggio della piccola Lucy

Il pompiere è riuscito a scendere su una scala, che era immersa nell’acqua. Nel frattempo i suoi colleghi sono riusciti a tenerlo a galla grazie ad una corda, che tenevano da una breve distanza.

Per fortuna, grazie al loro intervento la piccola Lucy è riuscita ad uscire sana e salva da quella triste esperienza. Era congelata, ma nonostante tutto sembrava stare bene. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

L’amico umano era rimasto lì per tutto il tempo, non è mai andato via. Infatti appena l’ha vista uscire, l’ha avvolta in una coperta ed era felice di aver avuto la possibilità di riabbracciarla. Ora Lucy è anche potuta tornare a casa, circondata dall’amore della sua famiglia.