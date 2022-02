Conosciamo tutti la storia del cane Lassie, che per tutti è diventato un eroe, ma in pochi sanno che i cani in situazioni di pericolo hanno un istinto incredibile. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di raccontarvi la vicenda della piccola Poppy, la cucciola diventata famosa sul web.

Questa cagnolina ha salvato la vita di un uomo caduto in acqua da circa 30 minuti. I suoi amici umani hanno provato a trovarlo, ma non sono riusciti nel loro obiettivo.

Era una sera come le altre per quella famiglia umana. Erano usciti per le strade di Gosport, nel Regno Unito. Il loro scopo era proprio quello di portare la cucciola a fare la solita passeggiata di routine.

Tuttavia, una volta arrivati nei pressi del ponte Millenium Bridge, Poppy ha iniziato a comportarsi in modo molto strano. Non lo aveva mai fatto prima ed era una cosa davvero insolita per tutti.

La cagnolina sentiva l’uomo che urlava per chiedere aiuto. Lei per farsi capire abbaiava e non voleva andare via. I suoi amici umani sapevano di dover fare qualcosa. Infatti in un primo momento hanno provato a cercarlo con la torcia nell’acqua, ma visto che i loro tentativi non hanno portato a risultati concreti, hanno deciso di allertare la Guardia Costiera.

La famiglia ha atteso l’arrivo di questi agenti per diversi minuti. Tuttavia, sentire quelle urla e non poter fare nulla, per loro è stato davvero straziante.

L’intervento di Poppy per salvare l’uomo caduto in mare

Per fortuna grazie all’intervento di questi eroi in divisa, la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Gli agenti inoltre, hanno effettuato tutte le indagini del caso.

Hanno scoperto che il signore di circa 50 anni, era caduto in acqua 30 minuti prima dal una nave da trasporto. Era a 300 metri dal ponte, ma era talmente tanto esausto che non aveva nemmeno più la forza di rimanere a galla. Avrebbe perso la vita poco tempo dopo.

Grazie alla piccola Poppy quelle persone hanno potuto allertare la Guardia Costiera. I suoi amici umani hanno scelto di rimanere anonimi, ma si sono detti molto orgogliosi della loro cucciola, perché ha fatto qualcosa di unico.