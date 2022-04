Questa è una storia a lieto fine che ha commosso davvero tutti quanti. La cagnolina sarà soppressa. La notizia si sparge tra i volontari e c’è chi cerca di darle una mano affinché la sua vita non finisce qui. Riescono a salvarla e a portarla via dal braccio della morte. E hanno fatto appena in tempo: poco dopo scoprono che presto diventerà mamma.

Fonte foto da kaya.sefina

Kaya è una dolce cagnolina che oggi ha la sua casa per sempre. La cucciola è stata salvata poco tempo prima che venisse soppressa. Nessuno sapeva del suo stato interessante e la coppia che l’ha adottata non poteva credere ai suoi occhi.

Il papà adottivo di Kaya ha detto:

Non ne avevamo idea. Nessuno aveva idea che fosse incinta. Era nel rifugio programmato per l’eutanasia. Nessuno la voleva.

Se l’avessero uccisa, anche i suoi cuccioli sarebbero morti con lei.

All’inizio la coppia pensava addirittura di sbagliare con la sua alimentazione, perché Kaya continua a crescere nel peso. Quando l’hanno portata dal veterinario hanno scoperto che non era sovrappeso, ma incinta.

Verso la fine, quando la sua pancia è diventata davvero grande, era sempre tanto stanca. Si sarebbe semplicemente sdraiata o rotolata nell’erba perché questo sembrava aiutarla a riprendersi.

Fonte foto da kaya.sefina

La cagnolina sarà soppressa. Nessuno sa però che è in dolce attesa. E la cucciolata è numerosa

Quando il grande giorno è arrivato, il travaglio è stato lungo, ma non difficoltoso. Alla fine Kaya ha dato alla luce 8 cuccioli che per fortuna stavano tutti bene. Ma non era finita lì: la sua non era una cucciolata “normale”.

Fonte foto da kaya.sefina

La famiglia pensava che avrebbe partorito meno cuccioli e invece la cucciola ne ha dati alla luce altri 8, per un totale di 16 cuccioli nati uno dopo l’altro. Purtroppo due degli ultimi cuccioli sono nati morti, ma gli altri stanno bene.