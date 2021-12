La cucciolata record della piccola Pebbles: sembrava avesse finito dopo 5 figli, ma in realtà non era così

Pebbles è una cucciola molto dolce che è stata trovata a vivere come randagia. Per fortuna una famiglia amorevole ha deciso di prenderla in affidamento, ma durante il parto è emersa una realtà incredibile. Ha messo al mondo ben 14 figli. Qualcosa di inimmaginabile.

CREDIT: PIXABAY

Vicende simili sono incredibili anche da raccontare.

I volontari di Saving Grace hanno trovato questa cagnolina mentre viveva come randagia. Volevano aiutarla ed è per questo che hanno lavorato a lungo per catturarla.

Purtroppo la piccola non aveva molta fiducia negli esseri umani, a causa del suo triste passato. Per questo sapevano che il rifugio non era un posto adatto a lei. Di conseguenza le hanno trovato una casa amorevole in cui poter vivere in attesa di riprendersi.

CREDIT: YOUTUBE

Una donna chiamata Carter, che collabora proprio con queste persone, ha deciso di accettare. Voleva aiutare Pebbles a dimenticare i traumi e tutte le sofferenze che aveva subito nella sua breve vita.

Tuttavia, è proprio poche settimane dopo che la signora ha capito che era incinta. La sua pancia cresceva a dismisura. Le sue conferme sono arrivate quando l’ha portata dal medico per una visita.

L’incredibile parto della piccola Pebbles

CREDIT: YOUTUBE

Le contrazioni sono arrivate poco tempo dopo. Inizialmente la cucciola dopo tante sofferenze ha messo al mondo 5 figli. Carter era felice, perché sembrava essere una cosa gestibile.

Tuttavia, pochi istanti dopo la donna si è resa conto che la cucciola stava male di nuovo ed è proprio in quel momento che ha capito che non aveva finito. Pebbles ha messo al mondo 14 cuccioli. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Una cucciolata che è stata un vero e proprio record. Qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Per fortuna tutti i piccoli hanno già trovato delle famiglie disposte ad adottarli. Anche la loro mamma ha trovato una nuova casa in cui poter vivere, dove è circondata da tutto l’amore di cui ha bisogno.