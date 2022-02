La storia della cagnolina Sky inizia con due donne che stavano passeggiando in un bosco, quando si sono imbattute in un povero cane abbandonato.

Angela, una delle due donne, si è subito fermata per verificare le sue condizioni di salute. Voleva aiutarlo, ma di certo non immaginava a cosa sarebbe andata incontro.

Una volta vicine, le sue amiche si sono rese conto che quella cagnolina nascondeva qualcosa. Stava proteggendo i suoi cuccioli e cercava di allattarli, ma era troppo debole per prendersi cura di loro.

I cagnolini succhiavano il latte, indebolendo ancora di più la loro povera mamma.

Abbiamo capito di dover intervenire in fretta. Siamo tornate subito a casa per prendere del cibo e dell’acqua. Una volta tornata lì, ho capito di dover agire in modo cauto per non spaventarla.