Poteva trasformarsi in una tragedia la vicenda della cagnolina Roxy, ma per fortuna grazie alla prontezza del suo amico umano, è riuscita a salvarla. La cucciola stava per cadere in un dirupo, ma l’uomo l’ha tirata a sé e l’accaduto si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: YOUTUBE

Infatti la cagnolina nonostante qualche piccola ferita, risulta essere in buone condizioni. L’uomo l’ha anche riportata a casa e la clip è diventata presto virale sul web.

L’amico umano chiamato Alfred, ha raccontato la sua esperienza sulla nota piattaforma Reddit. Voleva far conoscere a tutti cosa ha vissuto e il grande spavento che ha provato nel vedere la sua piccola in quello stato.

L’uomo ha raccontato che in quella giornata era uscito con la sua cagnolina per fare una passeggiata su una scogliera. I due si divertono a scoprire posti nuovi e a fare sempre delle lunghe passeggiate.

CREDIT: YOUTUBE

Quella zona era nuova per loro, ma erano felici di andare a vederla. Roxy era libera e solitamente non si allontana mai dal suo amico umano. Rimane sempre al suo fianco, ma in quell’occasione è avvenuto l’impensabile.

Alfred ha detto che lui si era distratto per qualche istante e quando si è girato per cercare la cagnolina, ha notato che era troppo vicina alla scogliera.

L’intervento dell’uomo per salvare la piccola Roxy

CREDIT: YOUTUBE

L’amico umano si è presto allarmato ed è andato di corsa verso di lei. La piccola stava per cadere, era scivolata, ma l’uomo non si è arreso ed è scivolato anche lui per riprenderla.

Per fortuna in pochi istanti, Alfred è riuscito a fermare la piccola Roxy tra le sue braccia e grazie al suo tempestivo intervento, è riuscito a salvarla. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip è diventata presto virale e in tanti si sono complimentati con l’uomo per il suo gesto eroico. Non ha esitato nemmeno un secondo per salvare la sua amata amica a quattro zampe.