Quella che vi raccontiamo oggi è l’incredibile storia del salvataggio di Perla. La cagnolina, piccola e molto dolce, è stata salvata da un allevamento abusivo in Cina e poco prima che venisse uccisa per il commercio della carne di cane. Dopo un periodo al rifugio, la cucciola ha iniziato il suo lungo viaggio verso la felicità, che si trovava a migliaia di km di distanza.

L’abbandono eil maltrattamento non sono le uniche pratiche tremende che i cuccioli di tutto il mondo sono costretti a subire. In Cina, purtroppo, ci sono diversi luoghi in cui è legale il commercio della carne di cane. Ma anche nei posti dove è illegale, c’è sempre qualche trafficante che porta avanti questa orrenda pratica.

Per fortuna in quei luoghi operano diverse associazioni che si impegnano ogni giorno per salvare quanti più cuccioli possibili da questa atroce fine. Come la Slaughterhouse Survivors, per esempio.

I volontari di questa associazione sono intervenuti quando la Polizia ha fermato un camion pieno di cuccioli destinati al macello. Tra i tanti cagnolini c’era proprio Perla, che se la passava peggio di tutti gli altri.

Le mancava una parte di una zampetta e aveva la pelle piena di rogna. In più era così piccola e dolce che ha commosso tutti i volontari in un attimo.

La nuova vita di Perla

Uscire da quel camion è stato solo il primo passo della piccola Perla verso la sua nuova vita. Dopo un periodo di cure in Cina, la Road Dogs and Rescue ha saputo della sua storia ed ha organizzato il suo trasferimento in California, negli Stati Uniti.

Ad accoglierla all’aeroporto c’era Leah, una volontaria che si è fatta avanti per adottare temporaneamente la cucciola e aiutarla a guarire del tutto.

Dopo qualche settimana, le condizioni di quella piccola palla di pelo erano già migliorate molto. Tanto che è stata inserita nella lista per lo adozioni definitive.

Ad innamorarsi perdutamente di lei è stata una donna di New York di nome Ashley. Leah, a quel punto, seppur dispiaciuta di doversi separare da quella dolce cucciola, ha organizzato il suo trasferimento alla costa orientale degli Usa.

Quando è arrivata nella sua nuova casa ed ha conosciuto la sua nuova mamma e la sua sorellina pelosa Janet, Perla si è sentita subito amata come mai prima d’allora.

Una storia emozionante che merita di essere conosciuta da chiunque.