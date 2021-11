Da pochi giorni sul web gsi è diffusa una clip che è diventata virale. I protagonisti sono 7 cani, di razza Corgi, che sono nel loro giardino a giocare a tetherball. La loro amica umana nel vederli è rimasta stupita, poiché nessuno di loro gli ha mai insegnato cosa fare.

CREDIT: YOUTUBE

Vedere i cuccioli giocare insieme e divertirsi è qualcosa di bellissimo. Tante persone infatti amano lasciare i loro amici a quattro zampe correre nei parchi e socializzare con gli altri piccoli.

Questo perché può aiutarli a farli stare bene, ma anche a farli divertire. Per loro è davvero fondamentale poter incontrare altri cuccioli.

Katrina Griswold e la sua famiglia hanno una passione profonda per gli animali, ma in particolare per i cani di razza Corgi. Infatti con il passare degli anni sono arrivati ad averne 7 nella loro abitazione.

CREDIT: YOUTUBE

Ovviamente tenerli sempre dentro non è affatto semplice. Per questo la donna li lascia molto spesso all’aria aperta. In modo che possono correre, giocare e divertirsi, proprio come desiderano.

Questi cani però, sin da quando sono piccoli, hanno sempre avuto una passione profonda per le palle da basket. Amano rincorrerle, ma soprattutto amano il fatto di poter stare tutti e 7 insieme a giocare.

L’idea del gioco per i 7 cani e la clip diventata virale

CREDIT: YOUTUBE

Un giorno Katrina ha deciso di provare una cosa nuova. Lei non voleva vederli rincorrere una palla, poiché diventava sempre più complicato. Per questo ha deciso di prendere un palo e fare il tetherball.

Non sapeva se la sua idea avrebbe portato a qualcosa, ma alla fine è avvenuto l’impensabile. I cuccioli si divertivano anche di più di prima. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Grazie a questo nuovo gioco tutti i piccoli sono felici. Hanno la possibilità di giocare insieme e soprattutto, possono anche mettere in atto le loro personalità competitive. L’accaduto è diventato in fretta virale sul web e la loro amica umana ha ricevuto molti complimenti per la sua idea. Voi cosa ne pensate di tutto questo?