La clip virale della cagnolina Plum e del suo umano Aiden La clip virale del dolce metodo di Aiden per svegliare la piccola Plum

Sul web poche settimane fa, è stata pubblicata una clip, che è diventata presto virale di una cagnolina chiamata Plum e il suo amico umano, chiamato Aiden Mann. In molti sono rimasti a bocca aperta, nel vedere il dolce metodo con cui l’uomo sveglia la cucciola, sorda e parzialmente cieca.

Tra loro è stato praticamente amore a prima vista, infatti ora vivono insieme e sono diventati inseparabili. Ha anche una sorellina a quattro zampe con cui giocare, chiamata Lola.

Il video è stato pubblicato sulla famosa applicazione TikTok, ha ottenuto più di 52 mila visualizzazioni e si può vedere come Aiden, mentre Plum dorme, prova a svegliarla senza farle mettere paura.

Infatti il giovane, si stende vicino a lei ed inizia a soffiarle sul viso. La cucciola quando apre gli occhi, viene subito abbracciata dal suo amico umano e si tranquillizza. Sul video il ragazzo ha scritto: “La gente mi chiede come posso svegliare il mio cane sordo e cieco, senza spaventarla!”

Plum ha solamente nove mesi e quando Aiden l’ha vista per la prima volta nella clinica veterinaria dove lavora, ha deciso di volerle donare la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Per lui è stato difficile, poiché ha dovuto imparare a comunicare con la cagnolina senza poter usare i comandi vocali. Dopo diversi tentativi ha capito che il metodo migliore è quello con i segnali tattili.

Ha scoperto che per farla sedere deve toccarle il mento. Oppure passarle una mano sul corpo, per farle capire la direzione in cui deve andare. Tra loro si è instaurato un legame profondo e del tutto speciale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In realtà Aiden, Plum e Lola sono una vera e propria famiglia. Amano fare diverse cose insieme. I due cani adorano andare a fare lunghe passeggiate, giocare in un ruscello vicino la loro casa e sopratutto amato addormentarsi insieme sul divano.

Un legame speciale, che merita di essere conosciuto. Nessun animale dovrebbe mai essere allontanato per le sue disabilità. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.