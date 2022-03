Solo poco tempo fa una donna chiamata Vicky Schroeder ha pubblicato sul suo profilo social una clip dell’asino Gideon. Si è avvicinato a lei per chiederle solo amore ed affetto. Il video è diventato in fretta virale ed ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

CREDIT: FACEBOOK

Non tutti gli animali incontrano delle persone amorevoli sin da subito. Purtroppo alcuni sono costretti a conoscere la parte malvagia degli esseri umani.

Vicky Schroeder è una grande appassionata di animali e visto il suo grande amore per chi ne ha più bisogno, ha deciso di aprire un rifugio chiamato Longhopes Donkey Shelter.

Nella sua vita sta cercando di aiutare tutti gli animali, che purtroppo hanno vissuto tante crudeltà. Tra questi appunto c’è il piccolo Gideon, un dolcissimo asino che ha vissuto qualcosa di davvero traumatico.

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi lo hanno trovato in gravi condizioni, mentre viveva in una fattoria della stessa città. L’uomo che doveva occuparsi di lui, lo ha lasciato abbandonato in un campo e non gli ha mai donato tutte le cure di cui aveva bisogno.

La ragazza è presto intervenuta per salvarlo e per fortuna, è riuscita a portarlo nel suo rifugio. Il piccolo animale, è tornato presto a stare bene e la cosa più bella è stato vederlo tornare ad essere felice.

La clip virale di Gideon e Vicky

CREDIT: FACEBOOK

Vicky ama vedere i progressi del suo lavoro. Proprio per questo poco tempo fa ha voluto pubblicare un video davvero emozionante di questo dolce asino, che è tornato ad avere fiducia negli esseri umani.

Nella clip si vede lei che entra nel suo recinto. L’animale appena se ne rende conto, corre da lei per stare qualche minuto tra le sue braccia. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Il filmato ovviamente è diventato presto virale ed in tanti si sono complimentati con la donna per quello che riesce a fare. Vedere la trasformazione di questo animale, è stato qualcosa di unico e speciale per tutti, che hanno seguito la sua storia per molto tempo.