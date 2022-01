Quando la donna ha visto quelle impronte intorno a casa, ha capito che un qualche tipo di animale la stava implorando per il suo aiuto

Il mondo a volte sa essere davvero crudele con le persone, ma anche con gli animali non ci va affatto leggero. Ne sa qualcosa questo povero animale che si è ritrovato da solo, nel bel mezzo della Pennsylvania, a lottare per sopravvivere al freddo e alla rogna che aveva devastato tutto il suo corpo, tanto da rendere impossibile riconoscere di che specie si trattasse. Leggete di seguito la sua storia per sapere cosa è successo.

L’episodio si è verificato circa una decina di giorni fa in Pennsylvania, ma ha ben presto fatto il giro di tutto il mondo del web.

La Pennsylvania è uno degli stati americani più freddi, soprattutto in questo periodo invernale.

Una donna di nome Christina Eyth, una mattina, è uscita fuori da casa sua ed ha notato qualcosa di strano sul suo giardino completamente innevato. C’erano delle strane impronte che sembravano di un cane. Vedendo il percorso che quest’ultime facevano intorno alla sua casa, ha pensato che si trattasse di un animale che stava cercando l’aiuto di qualcuno.

Seguendo quelle orme, Christina è arriva fino alle scale sul retro che portavano al suo seminterrato. Arrivata lì, ha notato che sul pianerottolo davanti alla porta c’era questo povero cucciolo tremante e debole.

Christina non riesce a capire di che animale si tratti

Era così magro, sporco ed emaciato che era davvero impossibile capire se si trattasse di un cane, un lupo o un coyote. Ma Christina sapeva bene che aveva bisogno di aiuto, così è andata dentro, ha preso del cibo e dell’acqua e gliel’ha portati.

La donna ha trascorso le ore successive affianco a lui, sostenendolo come meglio poteva. Poi ha scattato delle foto e le ha pubblicate sui social. Le foto hanno catturato l’attenzione dei volontari della Tj’s Rescue Hideaway, che di corsa hanno raggiunto l’abitazione.

Nemmeno i volontari hanno capito di che animale di tratta. Hanno spiegato che ci vorranno circa 4 settimane per saperne qualcosa in più.

Nel frattempo, Christina e suo marito si sono offerti di stare accanto al povero animaletto in ogni caso. Sia che si tratti di un selvatico, sia che si tratti di un cagnolino. In quel caso, addirittura, loro adotteranno il cucciolo e lo proteggeranno per sempre.