Il legame che un cane ed un bambino possono instaurare è davvero incredibile e la maggior parte delle persone, infatti ne rimane a bocca aperta. Poche settimane fa, una giovane mamma ha deciso di pubblicare un video di suo figlio, chiamato Braxton Smith e del suo husky, chiamato Boston.

I due, sin da quando si sono conosciuti, hanno instaurato un rapporto speciale e tutta la famiglia ne è rimasta sorpresa, poiché era quello che desideravano.

Poche settimane fa, la donna chiamata Alix, ha deciso di pubblicare una clip molto divertente, tra il suo amato cucciolo ed il suo bambino, che è diventata presto virale.

Nel giro di pochi giorni, quelle immagini hanno ottenuto più di ottanta mila visualizzazioni. Un record incredibile per la mamma, che non avrebbe mai potuto immaginare.

Era un giorno come un altro per Alix, che era in casa. Quando all’improvviso il piccolo Braxton e Boston, hanno iniziato a giocare ed a fare strani versi.

La donna, ovviamente è rimasta sorpresa ed è per questo che ha deciso di girare una clip. Il bimbo inizia a fare strani versi e subito dopo averli fatti, guarda il cane. Con la speranza che lui gli andasse dietro, per divertirsi.

Boston non riesce proprio a stare in silenzio. Infatti alza il muso e risponde con tutta la sua voce. Alix è rimasta a bocca aperta da ciò che ha fatto e per questo ha deciso di riprendere tutta la scena. Ecco il video di ciò che è accaduto in quell’abitazione di seguito:

Il bimbo ed il cane, sin da subito hanno instaurato un rapporto speciale e vederli giocare ed abbracciarsi è bellissimo per tutti. I genitori sognavano tanto questo rapporto ed alla fine, è avvenuto ciò che speravano.

Una clip bellissima, che merita di essere conosciuta. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

