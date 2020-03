La clip virale di Daisy May La clip virale di Daisy May per il suo atteggiamento

Daisy May è una dolcissima cagnolina che nella vita ha avuto tutto ciò che un cane può desiderare. Una cosa calda in cui poter vivere e degli amici umani, che ogni giorno fanno il possibile per farla stare bene e farla sentire amata. Però, il suo carattere è molto testardo.

Diverso tempo fa, uno dei suoi amici umani, ha deciso di riprendere il momento in cui la cagnolina, è uscita di casa per andare dai vicini ed è stato costretto ad andarla a riprendere, con la sua auto.

La clip subito dopo, è stata pubblicata sul web ed è diventata virale. Ha ricevuto tantissimi commenti positivi e molte persone che hanno un boxer, hanno detto che anche il loro cane ha quel tipo di comportamento.

Nel video si può vedere che l’amico umano di Daisy May è andato con la sua macchina a casa del vicino per riprendere la cucciola, che era uscita da sola.

In realtà lo fa spesso ed ama andare a giocare con l’asino che è in quell’abitazione, ma ogni volta non vuole più tornare casa sua.

Infatti, il ragazzo dopo averla fatta salire sulla sua auto, inizia a rimproverarla, per farle capire che non può stare tutto quel tempo dai vicini, ma che deve tornare prima.

Daisy May non ha intenzione di restare in silenzio ed infatti inizia a fare dei versi e a farsi sentire. Alza la testa ed abbaia contro il suo amico umano, per fargli capire che non può rimproverarla. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip di questa cagnolina, come abbiamo già detto è diventata virale e tutti sono rimasti stupiti dal suo comportamento nei confronti del ragazzo. L’uomo ha spiegato che lei non ama essere rimproverata.

Voi cosa ne pensate dell’atteggiamento di questa dolce cagnolina? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

