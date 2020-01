La clip virale di Sam e Patch La clip virale di Sam e Patch, che ha lasciato a bocca aperta il mondo del web..

E’ ormai noto, che l’intelligenza di un animale, vada proprio oltre ciò che ci si aspetta e vedere cosa sono in grado di fare, è davvero incredibile. Oggi, proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di una clip che gira sul web, in cui il protagonista è un dolce cagnolino, chiamato Patch, insieme ad un bimbo chiamato Sam.

Sin da quando il piccolo è venuto al mondo, i due hanno instaurato un legame speciale e la loro mamma, è molto felice per questo.

Passano insieme diverse giornate ed amano, giocare e divertirsi. Patch si prende molto cura del bimbo ed infatti, ha instaurato un istinto di protezione, nei suoi confronti.

Poche settimane fa, la donna era in casa, con il figlio ed il cane. Era seduta sul divano e stava provando ad insegnare al piccolo a dire: “Mamma”.

Il bimbo ha solamente nove mesi e la ragazza lo stava cercando di incoraggiare con del cibo e dei giochi. Patch è vicino a loro e non ha intenzione di andare via.

Infatti, quando capisce cosa deve fare, non si perde d’animo e con tutto il suo impegno, riesce a dire: “Mamma”, per ben tre volte. Tutti sono rimasti a bocca aperta.

Sam, quando capisce ciò che sta facendo il cane, solo per prendere il cibo, diventa geloso. Infatti, cerca di allontanarlo con tutte le sue forze, ma il cucciolo non ne vuole proprio sapere di andare via. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip è diventata subito virale sul web e tutti sono rimasti scioccati da ciò che è riuscito a fare il cane, poiché immagini del genere non si vedono tutti i giorni.

Voi cosa ne pensate su questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La clip virale della piccola Ella e del cucciolo