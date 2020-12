Una commovente riunione è stata resa pubblica sui social poche settimane fa. Il protagonista è un dolce gatto, chiamato Cat, che era scomparso da 536 giorni. I suoi amici umani avevano ormai perso ogni speranza di rivederlo, ma alla fine c’è stato il lieto fine che tutto desideravano.

CREDIT: MINDY CRINER

Mindy e Luke Criner hanno adottato il piccolo a quattro zampe dal rifugio della loro città. I primi giorni nella nuova casa, il gattino se ne stava sempre in disparte. Non voleva fare amicizia con i suoi nuovi amici.

La sua amica umana, sapeva che aveva bisogno solo di tempo e alla fine, Cat ha iniziato a mostrare a tutti la sua personalità dolce e vivace. Amava stare al centro dell’attenzione e soprattutto poter ricevere amore ed affetto.

Un anno dopo l’adozione, la coppia ha messo al mondo il primo figlio e il loro amato gatto, faceva il possibile per rimanergli vicino. Non lo lasciava mai solo, anche mentre stava dormendo.

CREDIT: MINDY CRINER

Un giorno è avvenuto il dramma che ha spezzato il cuore di entrambi i suoi amici umani. Il gattino durante una delle sue solite passeggiate per il quartiere, non è più tornato nella sua abitazione. Era scomparso nel nulla e i ragazzi, hanno iniziato le ricerche tempestivamente.

Hanno pubblicato molti appelli sul web ed hanno anche allertato un’associazione del posto, che aiuta le persone a ritrovare i loro animali scomparsi. Di Cat però, nessuno aveva notizie.

Il ritrovamento di Cat

CREDIT: MINDY CRINER

Ogni sera Mindy e Luke uscivano per il quartiere e lo cercavano ovunque, anche i loro amici hanno provato a cercarlo, ma del dolce gattino non c’erano proprio tracce.

Dopo 536 giorni, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. Un uomo ha chiamato il rifugio del posto, dicendo che avevano investito un gatto fuori la sua abitazione. I volontari sono andati in fretta a controllare e grazie al microchip hanno scoperto che quello era proprio Cat. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: WONDERFUL CAT STORIES

I ragazzi hanno avvisato in fretta i suoi amici umani, che sono andati sul posto tempestivamente. Il gattino quando li ha visti, non è proprio riuscito a trattenere la gioia ed è saltato tra le loro braccia. L’uomo ha detto che lui credeva fosse un randagio, infatti gli ha dato del cibo per più di un anno. Però, quando lo hanno investito, ha capito che doveva chiedere aiuto.