Quando ormai Theresa Blanco aveva perso le speranze, ha potuto riabbracciare il suo amato gatto Schrodinger. Era scomparso da 4 anni e per molto tempo ha fatto il possibile per riuscire a ritrovarlo, ma nessuno aveva sue notizie. Ora è arrivato il lieto fine che tutti desideravano.

CREDIT: KTVZ.COM

La storia di questo gattino è iniziata nel 2015. Aveva solamente due mesi quando i volontari di un rifugio, lo hanno trovato a vivere da randagio.

Era dolce e gentile con gli esseri umani. Infatti sono riusciti a prenderlo in fretta. Lo hanno fatto visitare dal veterinario e pochi giorni dopo, hanno pubblicato i primi annunci per la sua adozione. Volevano trovare la famiglia perfetta per lui.

Il marito di Theresa, Steve, quando ha visto le foto di quel cucciolo, si è follemente innamorato di lui. Per questo è andato in fretta al rifugio e lo ha portato a casa con sé. I due, nel giro di pochi giorni, sono diventati inseparabili.

CREDIT: KTVZ.COM

Purtroppo nel 2016, i medici hanno scoperto che il signore era affetto da un cancro molto aggressivo. Si era diffuso in tutto il suo corpo. Per provare a salvargli la vita hanno iniziato in fretta tutte le terapie. Schrodinger non ha mai lasciato solo il suo amico umano, gli è rimasto sempre vicino e cercava in tutti i modi di dimostrargli il suo amore.

Nonostante i disperati tentativi dei dottori, per Steve non c’è stato più nulla da fare. Pochi mesi dopo la scoperta della malattia, è deceduto. Tutta la famiglia era a pezzi, ma quando il suo amico a quattro zampe ha capito cos’era accaduto, è scappato via.

Ritrovato Schrodinger: era scomparso da 4 anni

CREDIT: KTVZ.COM

Theresa era molto preoccupata. Aveva paura che gli sarebbe potuto accadere qualcosa di brutto. Infatti ha provato a cercarlo sin da subito. Ha pubblicato diversi appelli sul web e ha anche chiesto aiuto ad un’associazione del posto.

Quattro anni dopo, ha ricevuto la notizia che stava aspettando. I volontari del rifugio di Humane Society, hanno trovato il suo amato gatto a vivere da randagio sotto un ponte. Era in gravi condizioni, ma sono riusciti a risalire alla donna, grazie al suo microchip. Ecco il video della storia di seguito:

CREDIT: NEWS CHANNEL 21

Theresa quando ha saputo la bellissima notizia, è andata in fretta in quel posto e nonostante gli anni di separazione, Schrodinger non si era affatto dimenticato di lei. Era felice di poterla rivedere e di poterla riabbracciare.