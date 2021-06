Da pochi giorni sul web è stata pubblicata una riunione davvero commovente. Il protagonista è un dolcissimo scimpanzé chiamato Limbani, che ha potuto rivedere i suoi amici umani. Quelle persone che lo hanno cresciuto, quando la sua mamma si è rifiutata di farlo.

Un episodio emozionante, che ovviamente è diventato virale in fretta. Tante persone si sono complimentate con la coppia per il loro gesto dolce e gentile.

Tutto è iniziato quando il piccolo animale è venuto al mondo, mentre viveva al ZWF (Zoological Wildlife Foundation). Le sue condizioni di salute erano critiche, poiché il veterinario aveva scoperto che aveva una polmonite molto grave.

Per peggiorare la sua situazione, la madre non voleva occuparsi di lui. Si rifiutava proprio di averlo al suo fianco. Infatti i dipendenti di quel posto erano molto preoccupati per la sua vita.

Il cucciolo non poteva sopravvivere senza le cure e l’amore di cui aveva bisogno. È proprio a questo punto che decidono di chiedere aiuto ad una coppia. Tania e Jorge si erano già occupati di questi animali e sapevano proprio come comportarsi.

Il loro scopo era quello di aiutare Limbani a tornare a stare bene e ad essere abbastanza forte, da poter sopravvivere da solo. Sono riusciti nel loro obiettivo in poche settimane.

La riunione tra Limbani e la sua famiglia

Il piccolo scimpanzé nonostante tutto, si era affezionato a quelle persone. Si sentiva amato e protetto quando era al loro fianco. Infatti quando lo hanno riportato in quel posto, ha sofferto molto.

Un giorno, i ragazzi hanno deciso di farli rincontrare. Volevano vedere la reazione dell’animale, nel rivederli. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Limbani quando ha sentito la voce di Tania e Jorge è andato di corsa verso di loro. È saltato tra le loro braccia e non voleva più lasciarli. Un momento davvero commovente, che ovviamente ha stupito tutti. La clip è diventata anche virale sul web.