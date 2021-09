Tutti hanno imparato a conoscerlo come il cane con le zampe all'insù: oggi Siggi è tornato a camminare

La storia del cane Siggi sta commuovendo il web. Il cucciolo è nato con un difetto congenito alle zampe anteriori, che cono cresciute capovolte all’insù. Nonostante non potesse camminare, si è sempre mostrato dolce e socievole con gli esseri umani.

Spesso la vita ci mette davanti ad ostacoli difficili da superare. Siggi ha dovuto imparare a convivere con la sua diversità e a vedere gli altri cagnolini correre e giocare. Mentre lui non ci riusciva.

Adesso però è arrivata una bellissima notizia, che ha scaldato il cuore dell’intero mondo del web. Dopo essere venuto a conoscenza della sua storia, il College of Veterinary Medicine dell’Oklahoma State University lo ha sottoposto ad un intervento chirurgico per correggere le sue zampe, permettendogli così di tornare a camminare.

Non si è trattato di un’operazione facile e soprattutto comune. L’Università l’aveva eseguita soltanto un’altra volta nel 2019, su un cane chiamato Milo.

Gli esperti hanno spiegato che il problema di Siggi, come in molti pensavano, non era alla sue zampe, bensì ai gomiti. Ed era molto più grave della situazione di Milo, poiché il cucciolo aveva una deformità più significativa nelle ossa dei gomiti.

Siamo riusciti a pianificare una procedura più complessa che richiede una rottura intenzionale in alto nell’osso dell’ulna per rotare l’arto, grazie alla tomografia computerizzata.

L’intervento del cane Siggi

Siggi è stato sottoposto al difficile intervento lo scorso maggio ed è rimasto immobile per molto tempo, per permettere alle sue ossa di guarire. Dopo settimane, è arrivato il momento della riabilitazione.

Oggi quel dolcissimo cucciolo con le zampe all’insù, ha imparato a camminare e corre felice nel cortile, mentre rincorre la sua pallina preferita.

Una storia meravigliosa che ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti in aiuto di Siggi, il cucciolo può finalmente condurre una vita normale!